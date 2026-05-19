Gerace e Venezia | il segreto delle ceramiche tra seta e naufragi

Recentemente si è scoperto che i ceramisti di Gerace hanno deciso di ricostruire un intero carico di ceramiche che era stato perso in un naufragio. Allo stesso tempo, si è analizzato come lo stile veneziano abbia lasciato tracce evidenti nelle botteghe calabresi di ceramica, influenzando tecniche e decorazioni. Questi due aspetti sono stati oggetto di studio per capire meglio le connessioni tra le produzioni locali e le tradizioni artistiche provenienti dalla Laguna.

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? Domande chiave Cosa spinse i ceramisti di Gerace a rifare un intero carico naufragito?. Come ha fatto lo stile veneziano a influenzare le botteghe calabresi?. Chi furono gli artigiani che portarono il gusto di Venezia a Gerace?. Perché la foglia d'agave sostituì i classici decori rinascimentali?.? In Breve Presentazione volume a Napoli il 21 maggio presso l'Archivio di Stato.. Nel 1617 i ceramisti di Gerace rifecero un carico di vasi naufragati.. Artigiani Jacovo Cefali e Giuseppe Piraina introdussero lo stile veneziano a Gerace.. Mandarano sostituì le foglie d'acanto con l'agave calabrese nella seconda metà Seicento.. A Napoli, giovedì 21 maggio alle ore 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gerace e Venezia: il segreto delle ceramiche tra seta e naufragi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Capelli lucidi come seta: il segreto è la cura delle cuticole? Cosa scoprirai Perché i tuoi prodotti costosi non riescono a dare lucentezza? Come influisce il pH del detergente sulla riflessione della luce?... Capelli più luminosi e volto senza rughe. Il segreto della bellezza in una federa di setaTempo fa, non ricordo se in occasione della Festa della Donna l’8 marzo o San Valentino il 14 febbraio, ho letto una pubblicità che sollecitava gli... Gerace, la Costa Ionica da scoprire. Tre giorni di arte, silent disco e videomapping alle porte dell'AspromonteGERACE - Dal 27 al 29 dicembre, Gerace apre le sue porte a chi desidera vivere un’esperienza unica tra arte, tecnologia e territorio. In Calabria, sulla Costa Ionica, alle porte del Parco Nazionale ... ilmessaggero.it Gerace, il borgo incantato che da 25 anni celebra le arti di strada da tutto il mondoQuando si pensa all’arte di strada, o ancor di più all’inglese street art, la mente va veloce al mondo di murales e graffiti: ma, in realtà, è un universo sfaccettato di pratiche creative a cielo ... repubblica.it