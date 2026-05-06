Molti si chiedono perché i capelli, anche con prodotti di alta qualità, non risultino mai davvero lucidi. La risposta potrebbe risiedere nella cura delle cuticole, le piccole scaglie che rivestono ogni singolo capello. Un ruolo importante lo gioca anche il pH dei detergenti usati, che può influenzare la riflessione della luce e, di conseguenza, l’aspetto brillante dei capelli.

? Cosa scoprirai Perché i tuoi prodotti costosi non riescono a dare lucentezza?. Come influisce il pH del detergente sulla riflessione della luce?. Quale errore nel lavaggio impedisce alle cuticole di chiudersi correttamente?. Come può l'acqua della doccia rovinare la brillantezza dei capelli?.? In Breve Detergente con pH tra 4,5 e 5,5 per proteggere le cuticole.. Conditioner con pH tra 3,5 e 5,5 per sigillare la fibra.. Maschera con posa da 5 a 15 minuti per nutrire profondamente.. Trattamento detox chelante in salone ogni 3-4 settimane contro i minerali.. A Milano, Greg Zakrzewski spiega come la lucentezza dei capelli dipenda dalla salute delle cuticole e non da prodotti miracolosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capelli lucidi come seta: il segreto è la cura delle cuticole

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