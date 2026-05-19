Garlasco la fiera dell’antigarantismo che vuole un colpevole a tutti i costi

A Garlasco si svolge una fiera che promuove l’antigarantismo e cerca un colpevole a ogni costo. Le indagini sulla maggior parte degli omicidi si concludono nelle prime 48-72 ore, grazie a sopralluoghi accurati e ipotesi ben definite. Nei momenti immediatamente successivi ai fatti, l’emotività di testimoni e sospettati può portare alla confessione, considerata la prova fondamentale. Questo quadro evidenzia come il ritmo delle indagini si basi spesso su elementi di rapidità e reattività.

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