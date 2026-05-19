Garlasco la fiera dell’antigarantismo che vuole un colpevole a tutti i costi

Da panorama.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco si svolge una fiera che promuove l’antigarantismo e cerca un colpevole a ogni costo. Le indagini sulla maggior parte degli omicidi si concludono nelle prime 48-72 ore, grazie a sopralluoghi accurati e ipotesi ben definite. Nei momenti immediatamente successivi ai fatti, l’emotività di testimoni e sospettati può portare alla confessione, considerata la prova fondamentale. Questo quadro evidenzia come il ritmo delle indagini si basi spesso su elementi di rapidità e reattività.

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Chi ha condotto delle indagini sa che la maggior parte degli omicidi si risolvono nelle prime 48-72 ore: un sopralluogo condotto con rigore, un’ipotesi ben tracciata, l’emotività ancora accesa nei testimoni e nell’assassino possono portare alla prova regina, la confessione. Se il tempo scorre e gli errori scientifici si accumulano, quel caso sarà inevitabilmente destinato al flop – investigativo prima, giudiziario poi. Il delitto di Garlasco è, in questo senso, un caso di scuola (in negativo, purtroppo). Per anni raccontato come il paradigma dell’omicidio smontato dalla logica indiziaria – nessuna confessione, nessun testimone oculare, nessuna arma ritrovata, nessuna impronta decisiva – ha prodotto tuttavia una condanna definitiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

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