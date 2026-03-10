Antisemitismo FdI | La sinistra vuole andare a tutti i costi contro governo

Il partito di centrodestra ha affermato che la sinistra cerca di contrastare il governo e ha segnalato una connessione tra l’antagonismo interno e il fondamentalismo islamico, sostenendo che alcuni gruppi mostrano simpatia verso quest’ultimo. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione politica, con l’obiettivo di evidenziare presunte relazioni tra movimenti di protesta e cause estremiste.

"C'è una contiguità tra l'antagonismo nostrano e il fondamentalismo islamico, cui certi gruppi strizzano l'occhio". A dirlo è stata la deputata Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia, nel corso di una conferenza stampa organizzata in Senato per denunciare il rapporto ambiguo tra gli antagonisti violenti e l'antisemitismo. Kelany ha puntato il dito su "alcune forze politiche" che guardano con benevolenza "queste realtà perché in esse trovano un bacino di voti". La deputata ha ringraziato il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Ue, Carlo Fidanza, perché a breve FdI ed Ecr presenteranno "una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Antisemitismo, FdI: "La sinistra vuole andare a tutti i costi contro governo"