Furti nelle tabaccherie anche nel salernitano | quattro arresti

Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Venosa hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di quattro cittadini di origine albanese, considerati responsabili di numerosi furti nelle tabaccherie. L’operazione si è svolta a Sala Consilina, nel salernitano, e fa parte di un’indagine più ampia sulla rete criminale coinvolta in diversi episodi simili. I quattro sono stati arrestati e portati in custodia, nell’ambito di un’indagine che prosegue per chiarire i dettagli di questa attività illecita.

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A Sala Consilina uno dei tasselli dell’ampia rete criminale sgominata dai carabinieri della compagnia di Venosa, che nelle scorse ore hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di quattro cittadini di origine albanese, ritenuti responsabili di una lunga serie di furti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furti in tabaccherie e gioiellerie: dieci arrestiIn soli tre mesi, tra il 2022 e il 2023, avrebbero messo a segno 6 colpi ai danni di tabaccherie, gioiellerie e sale giochi, con un guadagno di circa... Furti in serie nelle tabaccherie tra il Foggiano, la Basilicata e il Lazio: arrestati quattro albanesi x.com Blitz contro i furti nelle tabaccherie in Basilicata: indagati quattro cittadini albanesiIndagini dei Carabinieri tra Basilicata, Campania, Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna. Danni stimati per oltre 300mila euro POTENZA - Un duro colpo alla crimina ... ivl24.it Furti in serie nelle tabaccherie tra il Foggiano, la Basilicata e il Lazio: arrestati quattro albanesiAvrebbero messo a segno decine di furti in tabaccherie e rivendite di generi di monopolio tra Basilicata, Puglia e Lazio, ... immediato.net