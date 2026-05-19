Furti nelle tabaccherie anche nel salernitano | quattro arresti
Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Venosa hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di quattro cittadini di origine albanese, considerati responsabili di numerosi furti nelle tabaccherie. L’operazione si è svolta a Sala Consilina, nel salernitano, e fa parte di un’indagine più ampia sulla rete criminale coinvolta in diversi episodi simili. I quattro sono stati arrestati e portati in custodia, nell’ambito di un’indagine che prosegue per chiarire i dettagli di questa attività illecita.
A Sala Consilina uno dei tasselli dell’ampia rete criminale sgominata dai carabinieri della compagnia di Venosa, che nelle scorse ore hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di quattro cittadini di origine albanese, ritenuti responsabili di una lunga serie di furti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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