Furti in tabaccherie e gioiellerie | dieci arresti

In un'operazione condotta negli ultimi mesi, dieci persone sono state arrestate per aver commesso sei furti tra il 2022 e il 2023. Le rapine hanno coinvolto tabaccherie, gioiellerie e sale giochi, con un bottino totale di circa 150 mila euro tra denaro contante, tabacchi e gratta e vinci. Gli episodi si sono verificati in diversi locali nel corso di un periodo di tre mesi.

In soli tre mesi, tra il 2022 e il 2023, avrebbero messo a segno 6 colpi ai danni di tabaccherie, gioiellerie e sale giochi, con un guadagno di circa 150mila euro tra contanti, tabacchi e gratta e vinci. Il gruppo, come emerso dalle indagini dei carabinieri di Bari, sarebbe stato composto da un «gruppo d'assalto», incaricato di mettere a segno i colpi (progettati di mattina ed eseguiti di sera), e di vedette incaricate di segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. La merce rubata, poi, sarebbe stata rimessa sul mercato. Per questo, in 10 sono stati arrestati (cinque in carcere, cinque ai domiciliari) per i reati di associazione a delinquere finalizzata ai furti e rapine ai danni di attività commerciali, riciclaggio e ricettazione, con l'aggravante della disponibilità di armi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

