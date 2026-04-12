Milano lo Scalo Romana diventa casa | 1.700 posti letto per studenti

A Milano, uno degli scali ferroviari più grandi sta per essere riconvertito in un complesso con circa 1.700 posti letto destinati agli studenti. Questa trasformazione fa parte di un più ampio processo di riqualificazione urbana che coinvolge diversi scali ferroviari in città, i quali stanno attraversando fasi di sviluppo con tempistiche e modalità molto diverse tra loro.

La trasformazione urbana di Milano sta attraversando una fase di transizione decisiva, con i sette grandi scali ferroviari che mostrano ritmi di sviluppo estremamente diversificati. Mentre alcune aree sono già entrate nella fase operativa di rigenerazione, altre restano ancora vincolate a lunghe pianificazioni progettuali, delineando un mosaico di cantieri che cambierà radicalmente il volto della città nei prossimi anni. Il progetto dello Scalo Romana si distingue come l’intervento più vicino alla conclusione del suo primo ciclo vitale. Dopo aver assolto al compito di ospitare il Villaggio Olimpico durante le recenti competizioni sportive, l’area è stata ufficialmente riconsegnata per avviare la sua nuova funzione: un polo dedicato all’accoglienza studentesca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, lo Scalo Romana diventa casa: 1.700 posti letto per studenti Milano: 1.700 posti letto per studenti, il villaggio olimpico diventaLa trasformazione del Villaggio olimpico di Milano in uno studentato è ufficialmente iniziata oggi, con l’obiettivo di aprire le porte ad agosto per... La casa degli studenti (quasi) pronta: "Tremila posti letto entro tre anni"Quest’estate lo studentato di via Milanese inizierà a riempirsi di universitari fuori sede.