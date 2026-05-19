Arezzo, 19 maggio 2026 – «Eugene Francois Vidocq – Agli inizi della criminologia investigativa” è il titolo del nuovo libro di Simone De Fraja avvocato del foro di Arezzo e criminologo. Cosa c’è di vero, eliminati gli orpelli della letteratura fiorita su questa figura, che permette di ascrivere questo personaggio ad un precursore delle scienze investigative? Quali furono le innovazioni o meglio le trovate, anche sperimentali, spesso di buon senso, di questo ambiguo personaggio che da galeotto divenne il massimo esponente della Suretè parigina? Con un interessante inquadramento storiografico del soggetto e le riflessioni sull’effettivo ruolo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francois Vidocq, la criminologia con Simone De Fraja

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