Francois Vidocq la criminologia con Simone De Fraja

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo, 19 maggio 2026 –  «Eugene Francois Vidocq – Agli inizi della criminologia investigativa” è il titolo del nuovo libro di Simone De Fraja avvocato del foro di Arezzo e criminologo. Cosa c’è di vero, eliminati gli orpelli della letteratura fiorita su questa figura, che permette di ascrivere questo personaggio ad un precursore delle scienze investigative? Quali furono le innovazioni o meglio le trovate, anche sperimentali, spesso di buon senso, di questo ambiguo personaggio che da galeotto divenne il massimo esponente della Suretè parigina? Con un interessante inquadramento storiografico del soggetto e le riflessioni sull’effettivo ruolo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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