assolombarda fa da volano alle pmi

Si è tenuto a Milano, nella sede di Assolombarda, il primo appuntamento de L'Arte di Crescere, il progetto promosso dalla Piccola Industria dell'Associazione dedicato alle Pmi che vogliono affrontare il tema dello sviluppo in modo consapevole, strutturato e orientato al lungo periodo. L'iniziativa nasce in un contesto economico caratterizzato da crescente complessità e incertezza, in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi con trasformazioni rapide, nuovi equilibri di mercato e sfide sempre più articolate. In questo scenario, la crescita non può più essere considerata un passaggio spontaneo o lineare: diventa un percorso che richiede visione strategica, capacità di adattamento e un approccio integrato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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