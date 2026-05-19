In Sicilia si svolge un festival dedicato alla musica folk, con la partecipazione di undici gruppi provenienti dagli Stati Uniti, dalla Serbia e dalla Svizzera. Durante l’evento, le esibizioni si svolgono in diverse piazze dell’isola. I gruppi portano con sé strumenti tradizionali antichi, integrandoli con le sonorità tipiche delle rispettive culture. La manifestazione si svolge in un contesto pubblico, coinvolgendo locali e visitatori. La manifestazione si svolge nel corso di alcuni giorni, con concerti e spettacoli aperti al pubblico.

? Punti chiave Come influenzerà la musica americana le tradizioni siciliane nelle piazze?. Quali strumenti antichi porteranno i gruppi dalla Serbia e dalla Svizzera?. Dove si svolgerà il gran finale con tutti gli undici gruppi?. Perché questa unione tra Alpi e Mediterraneo è così importante?.? In Breve Programma dal 22 al 24 maggio tra Taormina, Acireale e Letojanni.. Sinergia tra APS MediterraneArtè, EuroArt Production Italia e Leon Promotion Malta.. Venerdì sfilata in Corso Umberto, sabato in Piazza Duomo, domenica in Piazza Cagli.. Partecipazione di gruppi dalla Svizzera, Serbia, Germania, Valle d'Aosta e Sardegna.. Dagli Stati Uniti alla... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Folk Festival in Sicilia: 11 gruppi dagli USA alle Alpi in piazza

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Folk Street Show | Festival del Mandorlo in Fiore Agrigento Fiesta en la Calle y Mariachi Show

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