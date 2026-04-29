Rimini Fiera Ieg chiude il 2025 con utile da 23,2 milioni e nomina il nuovo Collegio sindacale

Italian Exhibition Group ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, registrando un utile di 23,2 milioni di euro. La società, attiva nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha anche nominato il nuovo Collegio sindacale. Questi dati sono stati comunicati in un documento ufficiale, che fornisce dettagli sulla chiusura dell’esercizio e sui cambiamenti nel management.

Italian Exhibition Group, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile pari a 23.262.217 euro. L’assemblea ordinaria degli azionisti si è svolta.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Firenze Fiera chiude il 2025 con 1,5 milioni di utileIl Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, confermando la solidità della società e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Francesco Lollobrigida: Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo; Innovazione e Intelligenza artificiale a Venditalia di Rimini; Fiere ed eventi del turismo 2026 in Italia e nel Mondo: il calendario aggiornato; L’agroalimentare guarda al futuro. Rimini Fiera, Mir chiude con un +15% di visitatori esteriSi chiude oggi in fiera a Rimini un'edizione che ha scritto una nuova pagina per MIR – Multimedia Integration Expo, la manifestazione di riferimento per il ... chiamamicitta.it Sindaco Rimini: No stand Israele alla fiera del turismoLa presenza di Israele alla Fiera del Turismo di Rimini è inopportuna. Così il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale fa ... rainews.it Fiera di Rimini in agenda Una sosta intelligente cambia tutto Rimini Expo on your calendar A smart stop changes everything #WorkAndTravel #BleisureTravel #WelcomeHotelSanMarino - facebook.com facebook