Raccolta differenziata Foggia ancora maglia nera | in provincia 19 Comuni Ricicloni 5 volano oltre il 70%

A Foggia la raccolta differenziata rimane al fondo tra le province pugliesi, mentre in 19 comuni della provincia si registrano buoni risultati. Cinque di questi superano il 70% di rifiuti riciclati, segnando un miglioramento rispetto al passato. La crescita nella regione è costante, ma ancora troppo lenta per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Il report di Legambiente Puglia evidenzia questa situazione.

Chi sale e chi scende nell'ultima classifica di Legambiente Puglia. Tutti i numeri in Capitanata In Puglia la raccolta differenziata continua a crescere, anche se con un passo ancora troppo lento. È quanto emerge dal dossier ‘Comuni Ricicloni 2025’ di Legambiente Puglia. I dati si riferiscono all’anno precedente e, dunque, al 2024. Foggia è ancora maglia nera nella classifica dei comuni capoluogo per raccolta differenziata. Precede solo Taranto, fanalino di coda. La raccolta differenziata si attesta al 24,3% nel 2024, ma comunque fa segnare il 7,3% in più rispetto all’anno precedente. Anche il trend del secco residuo procapite in diminuzione lascia ben sperare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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