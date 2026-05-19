Fabbriche verdi diritti invisibili | il lato oscuro della moda sostenibile in Bangladesh

In Bangladesh, molte fabbriche si presentano con strutture moderne e ambienti curati, dotate di pannelli solari sui tetti e spazi verdi. Tuttavia, dietro questa facciata si celano condizioni di lavoro spesso poco visibili, con lavoratori che operano in ambienti che non sempre rispettano le norme di sicurezza e diritti fondamentali. Nonostante le apparenze di sostenibilità, alcuni stabilimenti continuano a essere coinvolti in pratiche che sollevano dubbi sulla reale tutela dei diritti dei dipendenti.

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