Fabbriche verdi diritti invisibili | il lato oscuro della moda sostenibile in Bangladesh

Da lifeandnews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Bangladesh, molte fabbriche si presentano con strutture moderne e ambienti curati, dotate di pannelli solari sui tetti e spazi verdi. Tuttavia, dietro questa facciata si celano condizioni di lavoro spesso poco visibili, con lavoratori che operano in ambienti che non sempre rispettano le norme di sicurezza e diritti fondamentali. Nonostante le apparenze di sostenibilità, alcuni stabilimenti continuano a essere coinvolti in pratiche che sollevano dubbi sulla reale tutela dei diritti dei dipendenti.

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