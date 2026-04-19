Europei judo 2026 oggi in tv | orari domenica 19 aprile streaming italiani in gara

Oggi si svolge a Tbilisi, in Georgia, la quarta e ultima giornata degli Europei di judo 2026. La manifestazione, che si tiene dal 17 aprile, vede in gara atleti provenienti da diversi paesi europei. Le gare vengono trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming. Tra i partecipanti ci sono anche rappresentanti italiani, impegnati nelle varie categorie di peso.

Oggi, domenica 19 aprile, quarta e ultima giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna continentale e oggi saranno di scena quattro categorie di peso: -78 e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili. Le eliminatorie inizieranno alle 8.00, mentre dalle 14.00 prenderà il via il Final Block. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI JUDO DALLE 8.00 L’attenzione del pubblico italiano si concentra soprattutto su Alice Bellandi, principale candidata al titolo nei -78 kg. L’azzurra, già campionessa olimpica e mondiale, si presenta all’appuntamento europeo con l’obiettivo di completare il proprio palmarès conquistando l’unico titolo che ancora le manca.🔗 Leggi su Oasport.it

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