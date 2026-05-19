Ettore Prandini eletto alla guida dell’Associazione Italiana Allevatori

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, è stato scelto come nuovo presidente dell’Associazione Italiana Allevatori. La nomina è avvenuta nelle recenti assemblee dell’associazione, che riuniscono operatori e allevatori italiani. La sua elezione è stata ufficializzata attraverso una votazione tra i membri dell’organizzazione. Prandini succede a un predecessore e ora ricopre il ruolo di massimo rappresentante dell’ente, che si occupa di questioni legate all’allevamento in Italia.

Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, è stato eletto alla guida dell’Associazione Italiana Allevatori (Aia). “Assumo questo incarico con la consapevolezza che la zootecnia italiana rappresenti un presidio economico, sociale, ambientale e territoriale decisivo per il Paese. Abbiamo la zootecnia più sostenibile in Europa, dobbiamo difendere e promuovere questo modello – ha affermato Prandini. -. L’Aia deve parlare a tutti gli allevatori e a tutte le filiere: latte, carne, uova, produzioni di qualità, razze autoctone e sistemi territoriali. La priorità sarà rafforzare il reddito delle imprese, sostenere l’innovazione, promuovere benessere animale e biosicurezza e consolidare un modello produttivo fondato su dati affidabili, qualità, sostenibilità e trasparenza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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