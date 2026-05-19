Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 19 maggio 2026

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati ufficialmente estratti i numeri vincenti relativi all'estrazione numero 80 dell'anno in corso. Questa sera sono stati resi noti i numeri estratti per entrambe le lotterie, con risultati che saranno pubblicati sui canali ufficiali. La serata ha visto la conclusione delle operazioni di estrazione programmate per questa data.

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Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 19 maggio 2026. Oggi, martedì 19 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 80 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 19 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 80 d el 19 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO 37 – 35 – 74 – . NAPOLI 75 – 66 – 53 –. PALERMO . ROMA 58 – 42 – 9 – . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 19 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 15 Maggio 2026 Sullo stesso argomento Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 19 marzo 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 19 marzo 2026 Oggi, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 maggio 2026 Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 28 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti x.com Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 maggio 2026: numeri vincenti e le quoteEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 19 maggio 2026, in diretta su Il Messaggero. L'estrazione con i numeri vincenti è avvenuta come sempre alle ore 20:00. ilmessaggero.it Estrazioni Lotto 19 Maggio 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLottoEstrazioni Lotto 19 Maggio 2026: numeri ufficiali per ruota, SuperEnalotto e 10eLotto con quote e jackpot aggiornati in diretta. atomheartmagazine.com