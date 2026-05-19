Una donna che era uscita per fare la spesa è scomparsa senza lasciare tracce. Dopo sei giorni, la sua auto è stata trovata con tracce di sangue a bordo. Poco prima della scomparsa, era stato segnalato il rientro nel paese di un uomo che aveva vissuto all’estero. La cantante locale è stata ritrovata in seguito, e le autorità stanno indagando sui motivi della scomparsa e sui collegamenti con l’uomo tornato dall’estero. Il caso ha suscitato grande attenzione nella regione del Punjab.

L’auto trovata con tracce di sangue e il nome dell’ex tornato dall’estero poco prima della scomparsa: il caso scuote il Punjab. Doveva essere una breve uscita serale, ma non è più tornata a casa. Si è conclusa in modo drammatico la vicenda di Inder Kaur, conosciuta anche come Yashinder Kaur, cantante emergente della scena musicale punjabi, trovata morta sei giorni dopo la sua scomparsa nello Stato indiano del Punjab. Il corpo della donna è stato recuperato nel canale Neelon, nei pressi del villaggio di Kuba, mentre poco distante gli investigatori hanno ritrovato anche la sua automobile, una Ford Figo, all’interno della quale sarebbero state rilevate tracce di sangue. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Esce per fare la spesa e sparisce, sei giorni dopo il ritrovamento della cantante Inder Kaur: cosa sospetta la polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DISASTRO: HO FATTO SCHERZI PER 24 ORE ALLO SNACK CLUB E SI SONO MOLTO ARRABBIATI CON ME!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cerca di fare la spesa gratis per Pasqua: arrestato dalla polizia

Nuoro, lasciano la bimba di sei mesi nell’auto e vanno a fare la spesa: denunciati due turisti(Adnkronos) – Hanno lasciato una bimba di sei mesi dentro l'auto e sono andati a fare la spesa.