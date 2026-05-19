Nella giornata che anticipa il passaggio del Giro d’Italia, è stato inaugurato un nuovo locale dedicato al caffè. L’apertura si è svolta in un ambiente che unisce la passione per la bicicletta e il piacere del gusto, con un’attenzione particolare alla qualità delle bevande offerte. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, con la presenza di rappresentanti dell’amministrazione e del settore commerciale. L’evento ha attirato l’interesse di numerosi appassionati e cittadini della zona.

Non poteva esserci data migliore - la vigilia del passaggio del Giro d’Italia - per l’inaugurazione ufficiale di Eroica Caffè, il bistrot capace di coordinare la bellezza del vintage su due ruote ai sapori contemporanei sbarcato già a fine aprile in piazza Venti Settembre, nel cuore del centro storico. Anche se il locale è aperto da un paio di settimane, ieri l’amministratore unico dell’ononima holding Ivan Totaro ha voluto festeggiare con la città l’arrivo del brand - il primo in Toscana - che vanta già due locali a Milano, uno a Padova e una prossima apertura a Modena. "Sono molto affezionato a Lucca perché mia nonna è nata qui - ha detto -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eroica Caffè, dove il gusto viaggia in bicicletta

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