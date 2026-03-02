Mattia De Marchi Fotonico l' incontro all' Eroica Caffè Padova

Mercoledì 4 marzo, l’Eroica Caffè di Padova ospiterà un evento dedicato a Mattia De Marchi, riconosciuto come uno dei principali esperti nel settore del gravel e del bikepacking a livello internazionale. La serata sarà un’occasione per conoscere meglio il suo lavoro e le sue esperienze nel mondo delle due ruote. L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di ciclismo e non solo.

Mercoledì 4 marzo l'Eroica Caffè Padova ospita una serata dedicata a Mattia De Marchi, tra i riferimenti più autorevoli del panorama gravel e bikepacking internazionale."Mattia De Marchi Fotonico" unisce racconti e dialogo con il pubblico in un format originale che alterna aneddoti di gara