Elezioni comunali | attenzione ai rischi di voto nullo in cabina

Durante le elezioni comunali, si fa attenzione ai rischi di voto nullo, che possono derivare da errori o comportamenti sbadati in cabina. L’uso del cellulare durante la votazione può comportare conseguenze penali, e un semplice segno sulla scheda può invalidare il voto. Sono in corso chiarimenti sui comportamenti che possono portare alla nullità del voto e sulle modalità per evitare che schede sbagliate o segnate in modo errato vengano considerate valide.

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