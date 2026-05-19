Elezioni amministrative | 28 candidati bocciati dall’Antimafia

Nelle recenti elezioni amministrative, l’Autorità antimafia ha escluso 28 candidati nelle città di Agrigento e Tropea. Le esclusioni riguardano persone coinvolte in procedimenti giudiziari o con legami con ambienti criminali. La decisione ha portato a modifiche nelle liste e nelle candidature ufficiali, influenzando le competizioni elettorali in queste località. Le autorità competenti hanno comunicato i dettagli delle esclusioni e le motivazioni dietro queste decisioni, che si sono rese note nelle ultime settimane.

? Punti chiave Chi sono i candidati esclusi nelle città di Agrigento e Tropea?. Come cambieranno le corse alle amministrative dopo queste esclusioni?. Quali partiti politici dovranno sostituire i propri profili segnalati?. Perché la Commissione ha colpito proprio i comuni con passato mafioso?.? In Breve Verifiche coinvolgono 35 comuni tra cui Agrigento, Randazzo, Tropea, Andria e Venezia.. Candidati segnalati Luigi Gentile, Alfio Pillera, Gianluca Anzalone, Concetta Fosite, Giovanni Macrì e Giuseppe Rodolico.. Controlli mirati su comuni con infiltrazioni passate come Melito di Napoli e Quindici.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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