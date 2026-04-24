Weekend di fine aprile ma sembra già un' anteprima dell' estate

Il fine settimana di fine aprile si presenta con condizioni meteo estive, con un cielo azzurro e assenza di nuvole. Le temperature massime toccheranno i 25°C, portando un clima caldo e soleggiato. Le previsioni indicano che il tempo sarà stabile e privo di pioggia, offrendo condizioni ideali per le attività all'aperto. La sensazione di caldo anticipa l’arrivo della stagione calda, rendendo il weekend un’anteprima dell’estate.

Sarà un weekend di bel tempo, con sole splendente e temperature elevate: le massime raggiungeranno 25° C.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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