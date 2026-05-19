È una small | grandi profumi in piccola taglia
Negli ultimi tempi si nota una tendenza verso il contenimento delle dimensioni in diversi settori. Abiti come top e reggiseni si fanno sempre più piccoli, spesso portati a vista, mentre anche i profumi vengono proposti in formati ridotti. Questa diminuzione riguarda sia i capi di abbigliamento che i prodotti di bellezza, con la scelta di confezioni più compatte e pratiche. La riduzione delle dimensioni sembra influenzare le preferenze dei consumatori, senza modificare la composizione o la qualità dei prodotti stessi.
Si sta assistendo a un fenomeno di riduzione, di massa. Tutto si riduce, dai top che diventano micro top o reggiseni (da portare a vista) ai nuovi profumi che privilegiano piccoli formati. Da 35 ml o 35 o si presentano in pratici discovery kit. Un fenomeno che è indicatore di più fattori. Le grandi case profumiere, di nicchia e non, rispondono con successo. E nuove idee. Noi ne siamo fan! Nuovi profumi donna: grandi jus in piccoli formati. Il fenomeno di moltiplicazione di nuovi profumi donna in piccoli formati è una delle tendenze più forti della profumeria contemporanea. Una circostanza affascinante che è emblema di mondi e persone che cambiano. 🔗 Leggi su Amica.it
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