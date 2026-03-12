Scuola piccola grandi risultati | l’incontro a Roma

A Roma, la Saint Francis International School ha organizzato un evento aperto alle famiglie per presentare il proprio modello educativo. La scuola, di dimensioni contenute, si concentra sulla conoscenza diretta di ogni studente e ha accolto i partecipanti in un incontro che ha coinvolto genitori e insegnanti. L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino le modalità di insegnamento e l’ambiente scolastico.

La Saint Francis International School apre le sue porte a Roma per un incontro dedicato alle famiglie, dove il modello educativo si basa sulla conoscenza diretta di ogni studente. L'evento, previsto per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 9:30 in via delle Benedettine, offre la possibilità di visitare gli spazi e dialogare con il team pedagogico. In un panorama scolastico che spesso privilegia i grandi numeri, questa realtà romana sceglie una strada opposta, puntando su classi volutamente ridotte per garantire un accompagnamento personalizzato. La filosofia Small School, Big Achievements non è solo uno slogan, ma un metodo concreto che unisce rigore accademico alla crescita individuale dei ragazzi.