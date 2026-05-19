Droga comprata sul dark web e spedita al Marconi | sequestrati 2 chili di jelly hash

A Bologna, all’aeroporto Marconi, è stato sequestrato un pacco dichiarato come prodotto per la pulizia dell’auto. All’interno del pacco sono stati trovati circa due chili di “jelly hash”, una sostanza di forma gelatinosa con un’elevata concentrazione di Thc. La droga, proveniente dal dark web, era destinata ad essere consegnata a un destinatario nella città. La spedizione è stata bloccata durante i controlli di routine presso lo scalo aeroportuale.

Un pacco arrivato all’aeroporto Marconi di Bologna e dichiarato come semplice prodotto per la pulizia dell’auto nascondeva in realtà circa due chili di “jelly hash”, una particolare forma gelatinosa di hashish ad alta concentrazione di Thc. È da qui che è partita l’operazione della Guardia di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Reagisco Al Mercato RUSSO della DROGA (Mercati Dark Web)

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