Droga spedita per posta in tutta Italia la base era a Napoli | 10 chili sequestrati due arresti

Le forze dell'ordine hanno sequestrato dieci chili di droga spediti in tutta Italia, con base operativa a Napoli. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di un laboratorio nella provincia partenopea, utilizzato per confezionare e inviare la sostanza stupefacente tramite corriere postale. Due persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione.

Indagini della Guardia di Finanza hanno portato a scoprire un laboratorio in provincia di Napoli in cui si confezionava e spediva droga via posta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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