Droga armi locali non a norma e guida in stato di alterazione | raffica di denunce e arresti
Nell'ultima settimana sono state effettuate numerose operazioni che hanno portato a diverse denunce e arresti. Sono stati sequestrati droga e armi, mentre alcuni locali sono stati chiusi per irregolarità. Inoltre, sono stati fermati diversi veicoli in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o alcol. Le attività sono state condotte in conformità con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano.
Intensificate nell'ultima settimana, in linea con quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica presso la Prefettura, le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, al degrado urbano e alle violazioni del Codice della Strada da parte dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Territorio sotto pressione: raffica di controlli antidroga della Polizia di Stato in città
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