Droga armi locali non a norma e guida in stato di alterazione | raffica di denunce e arresti

Nell'ultima settimana sono state effettuate numerose operazioni che hanno portato a diverse denunce e arresti. Sono stati sequestrati droga e armi, mentre alcuni locali sono stati chiusi per irregolarità. Inoltre, sono stati fermati diversi veicoli in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o alcol. Le attività sono state condotte in conformità con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano.

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