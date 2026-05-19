Discriminare attraverso la lingua Incontro con Rosalba Nodari autrice di Linguicismo e potere

Il 19 maggio 2026 si è svolto un incontro ad Arezzo con Rosalba Nodari, autrice del libro “Linguicismo e potere”. La discussione ha approfondito come le scelte linguistiche possano riflettere e rafforzare dinamiche di discriminazione. L’autrice ha analizzato le modalità in cui l’uso della lingua influisce sulle relazioni sociali e sui rapporti di potere, illustrando esempi concreti e situazioni quotidiane. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato a comprendere meglio i legami tra linguaggio e società.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – «Discriminare attraverso la lingua Incontro con Rosalba Nodari, autrice di “Linguicismo e potere ". «La lingua e una cosa importante. Chi non lo sa? Eppure non se ne parla abbastanza, o meglio, troppo spesso non se ne parla con cognizione di causa. Ogni tanto scoppia qualche becera polemica e ci tocca sentire che se si può dire sindaca, allora si dovrebbe dire anche astronauto. Nella migliore delle ipotesi c'è una diffusa sciatteria nell'uso delle parole; nella peggiore le parole vengono usate come armi per ferire. Dire persone con autismo o persone autistiche è davvero la stessa cosa? Ed essere "clandestini" dipende... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Discriminare attraverso la lingua Incontro con Rosalba Nodari, autrice di “Linguicismo e potere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Se tutte insieme", la nuova raccolta di poesie. L'incontro con l'autrice Silvia VecchiniNella giornata di oggi, giovedì 30 aprile alle ore 18 alla libreria La Casa sull’albero, tornerà ad Arezzo l'autrice Silvia Vecchini per presentare... "L'incartatrice di arance": incontro con l'autrice al Mondadori BookstoreSarà presentato oggi, giovedì 2 aprile alle ore 18, al Mondadori Bookstore di Messina, “L'incartatrice di arance" (Garzanti) di Barbara Bellomo.