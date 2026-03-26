Dimissioni Santanchè il compagno Dimitri Kunz si piega a Meloni | Ha fatto bene ed è giusto Daniela lo doveva a Giorgia

Il compagno di una politica italiana ha commentato le recenti dimissioni della stessa, affermando che ha fatto bene e che era giusto così. Ha aggiunto che la decisione è stata presa per motivi legati a un impegno nei confronti di una leader politica, e che inizialmente la politica avrebbe tentato di opporsi, resistendo per trasmettere un messaggio forte.

Secondo il compagno, Santanchè avrebbe inizialmente provato a resistere: “Ha resistito solo per dare un messaggio forte. Per ribadire che non stava lasciando per la vittoria del No, come gli altri due” Il compagno di Daniela Santanchè, Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena, ha commentato le dimission. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dimissioni Santanchè, il compagno Dimitri Kunz “si piega” a Meloni: “Ha fatto bene ed è giusto, Daniela lo doveva a Giorgia” Articoli correlati “L’ho sorpresa così”. Daniela Santanché si dimette, il gesto del compagno Dimitri KunzLe dimissioni sono arrivate come un colpo improvviso, in un clima politico già teso dopo il risultato del referendum. Giorgia Meloni ha chiesto le dimissioni di Daniela SantanchèIl primo effetto tangibile della sconfitta referendaria, per il governo Meloni, è una serie di dimissioni a catena, che sta interessando l’esecutivo,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dimissioni Santanchè Temi più discussi: Daniela Santanchè si è dimessa, la ministra per il Turismo lascia dopo il pressing di Meloni. Cara Giorgia, sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri; Santanchè verso le dimissioni: l'annuncio di FdI e la mossa di Meloni. Sala: Facciano in fretta; Santanchè, la richiesta di dimissioni dopo i guai giudiziari: i 5 processi alla ministra; Daniela Santanchè, chi è l'ormai ex ministra del Turismo che si è dimessa. Santanchè, il compagno Kunz: Un fulmine a ciel sereno. Ma sembrerebbe che a spingere per le dimissioni siano stati altriDopo le dimissioni dall’incarico di ministra del Turismo, Daniela Santanchè riceve parole di conforto e sostegno dal compagno ... dire.it Daniela Santanchè lascia il governo, sostegno pubblico del compagno Dimitri KunzDimissioni di Daniela Santanchè, il racconto di Dimitri Kunz Chi: l’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè e il compagno imprenditore Dimitri Kunz ... assodigitale.it #tagada Il giudizio di Daniela Preziosi sulle dimissioni di Daniela Santanchè invocate dalla premier Giorgia Meloni x.com Santanchè, il fidanzato rompe il silenzio dopo le dimissioni - facebook.com facebook