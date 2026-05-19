Dalia Buselli premiata dal Panathlon Volterra per sport e merito scolastico

Ogni anno, un premio di 500 euro viene consegnato a studenti che si sono distinti sia nel percorso scolastico che in ambito sportivo. Recentemente, una studentessa è stata premiata dal Panathlon Volterra per aver dimostrato impegno, disciplina e dedizione in entrambe le aree. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’associazione e di altri studenti, che hanno assistito alla consegna del riconoscimento. Il premio mira a valorizzare le qualità e le capacità di giovani che si impegnano in modo costante.

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