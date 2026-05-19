Dalia Buselli premiata dal Panathlon Volterra per sport e merito scolastico

Da pisatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, un premio di 500 euro viene consegnato a studenti che si sono distinti sia nel percorso scolastico che in ambito sportivo. Recentemente, una studentessa è stata premiata dal Panathlon Volterra per aver dimostrato impegno, disciplina e dedizione in entrambe le aree. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’associazione e di altri studenti, che hanno assistito alla consegna del riconoscimento. Il premio mira a valorizzare le qualità e le capacità di giovani che si impegnano in modo costante.

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Il riconoscimento, del valore di 500 euro, viene assegnato ogni anno a studenti capaci di distinguersi sia nello studio che nello sport, premiando impegno, disciplina e dedizione. A ricevere la borsa di studio è stata Dalia Buselli, residente a Pomarance e studentessa della classe I dell’ITIS “A. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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