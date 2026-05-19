Dal Mercadante al San Ferdinando | Napoli festeggia i 20 anni di Arrevuoto

A vent’anni dalla sua nascita nel 2006, Arrevuoto celebra il suo anniversario con una serie di eventi che coinvolgono il Ridotto del Mercadante e il Teatro San Ferdinando. Il progetto, nato a Scampia e promosso dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, si occupa di teatro, pedagogia e inclusione sociale. Per questa ricorrenza, sono stati organizzati spettacoli e iniziative che coinvolgono diverse realtà della città, con l’obiettivo di mettere in risalto le attività portate avanti nel corso degli anni.

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