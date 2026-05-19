Dal Mercadante al San Ferdinando | Napoli festeggia i 20 anni di Arrevuoto
A vent’anni dalla sua nascita nel 2006, Arrevuoto celebra il suo anniversario con una serie di eventi che coinvolgono il Ridotto del Mercadante e il Teatro San Ferdinando. Il progetto, nato a Scampia e promosso dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, si occupa di teatro, pedagogia e inclusione sociale. Per questa ricorrenza, sono stati organizzati spettacoli e iniziative che coinvolgono diverse realtà della città, con l’obiettivo di mettere in risalto le attività portate avanti nel corso degli anni.
Vent’anni di teatro, pedagogia e inclusione sociale. Arrevuoto, il progetto nato nel 2006 a Scampia e promosso dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, celebra il suo anniversario con il “Ventesimo movimento”, tra il Ridotto del Mercadante e il Teatro San Ferdinando. Al centro delle iniziative il nuovo spettacolo “Sospesi tra le stelle” e un numero speciale della rivista Perseo, dedicato alla storia e all’evoluzione di una delle esperienze più significative del teatro partecipato in Italia. Il programma si apre mercoledì 20 maggio alle 19 al Ridotto del Mercadante con l’incontro “20 anni di Arrevuoto”, occasione per presentare il numero speciale di Perseo pubblicato da Marotta&Cafiero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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IL PROGETTO - Arrevuoto compie 20 anni, al Ridotto del Mercadante e al Teatro San Ferdinando di Napoli al via il Ventesimo movimento ift.tt/xXqiFMR x.com