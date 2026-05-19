Da Asst Lecco grave mancanza di corrette relazioni sindacali e assenza di trasparenza organizzativa

La Rsu di Asst Lecco ha segnalato problemi nelle relazioni sindacali, definendole gravi e poco corrette, e ha evidenziato una mancanza di trasparenza nelle modalità organizzative dell'ente. La comunicazione mette in luce anche una crescente preoccupazione riguardo al futuro dei servizi sanitari territoriali, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o le possibili conseguenze di queste problematiche. La situazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale diffusa dalla rappresentanza sindacale.

La Rsu di Asst Lecco segnala: “Una grave mancanza di corrette relazioni sindacali, l'assenza di trasparenza organizzativa e una crescente preoccupazione per il futuro dei servizi sanitari territoriali”. In una nota inviata nelle scorse ore agli organi di informazione locali, il sindacato interno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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