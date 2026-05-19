Crisi demografica e fuga dei talenti all’Università di Foggia il confronto sulle strategie europee per il futuro

Ieri mattina nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia si è tenuto un incontro dedicato alla crisi demografica e alla fuga dei talenti. L’evento, inserito nel progetto europeo “IT-INFOME COHESIONET”, ha visto la partecipazione di esperti e studiosi che hanno discusso delle sfide poste da questi fenomeni e delle possibili strategie per affrontarli. La discussione si è concentrata sulle misure adottate a livello europeo e sulle iniziative locali volte a contrastare il calo demografico e a trattenere i giovani nelle rispettive regioni.

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