Crisi demografica e fuga dei talenti all’Università di Foggia il confronto sulle strategie europee per il futuro
Ieri mattina nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia si è tenuto un incontro dedicato alla crisi demografica e alla fuga dei talenti. L’evento, inserito nel progetto europeo “IT-INFOME COHESIONET”, ha visto la partecipazione di esperti e studiosi che hanno discusso delle sfide poste da questi fenomeni e delle possibili strategie per affrontarli. La discussione si è concentrata sulle misure adottate a livello europeo e sulle iniziative locali volte a contrastare il calo demografico e a trattenere i giovani nelle rispettive regioni.
Si è svolto ieri mattina, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, l’incontro “Crisi demografica e talenti in movimento: sfide e strategie per il futuro”, promosso nell’ambito del progetto europeo “IT-INFOME COHESIONET: Cohesion for Innovation, Transition, and. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
CISL PUGLIA CONFERENZA STAMPA PATTO SOCIALE, PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA'
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