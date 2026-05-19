Contadini insegnanti operai… La saldatura delle lotte blocca la Bolivia

In Bolivia, le proteste e le tensioni sociali degli ultimi mesi hanno coinvolto contadini, insegnanti e operai, portando a una mobilitazione diffusa. Le diverse categorie hanno unito le loro richieste, creando un fronte compatto che ha paralizzato alcune aree del paese. Le manifestazioni si sono intensificate, con cortei e sit-in che hanno coinvolto diverse città e regioni. La situazione ha portato a un rallentamento delle attività quotidiane e a un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte.

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In Bolivia, le lotte e i malcontenti degli ultimi mesi si sono saldati e diversi settori politici e sociali come insegnanti, trasportatori, minatori e COB (Centrale operaia della Bolivia) si stanno concentrando insieme a migliaia di persone, in marcia dalla regione del Chiapare dove è esiliato l’ex presidente Evo Morales, verso la capitale. Sembra che l’obiettivo sia ormai non più il dialogo ma la richiesta di dimissioni del presidente Rodrigo Paz. LA SITUAZIONE è particolarmente tesa nella zona Los Altos di La Paz, che è completamente isolata dal resto della città e dove non è più possibile raggiungere o uscire dall’aeroporto. Ma anche le stazioni dei bus per le altre città boliviane e per il Perù sono chiuse, perché i manifestanti hanno bloccate le arterie principali con pietre e barricate. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Contadini, insegnanti, operai… La saldatura delle lotte blocca la Bolivia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Adozioni 2026: Brasile apre, Bolivia blocca e le attese durano 32 mesiLa speranza di una bambina che attende ancora la sua famiglia guida l’augurio di Marco Griffini, presidente di Ai. Milano: la storia dimenticata delle Lotte del GaribaldiC’è una Milano che non compare nelle cartoline della città contemporanea, fatta di skyline lucidi e quartieri ridisegnati dalla finanza immobiliare.