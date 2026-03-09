Milano | la storia dimenticata delle Lotte del Garibaldi

A Milano esiste una parte della sua storia ancora poco conosciuta, quella legata alle Lotte del Garibaldi, un episodio che ha segnato il passato della città. Questa vicenda, spesso trascurata, riguarda momenti di conflitto e mobilitazione popolare che si sono svolti in un’epoca ormai lontana. La città di oggi, con i suoi palazzi moderni e il suo sviluppo economico, nasconde tracce di quegli eventi.

C'è una Milano che non compare nelle cartoline della città contemporanea, fatta di skyline lucidi e quartieri ridisegnati dalla finanza immobiliare. È una Milano più fragile e insieme più combattiva, quella dei primi anni Settanta, quando intere comunità rischiarono di essere cancellate dalla mappa urbana. La mostra "Lotte del Garibaldi 1972–1975", ospitata dal 10 al 20 marzo 2026 alla Casa degli Artisti, riporta alla luce uno di quei momenti quasi rimossi dalla memoria collettiva della città: la mobilitazione degli abitanti del quartiere Garibaldi contro il piano di demolizione delle case storiche previsto per la costruzione della linea verde della metropolitana.