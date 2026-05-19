Nella stazione Centrale di Milano, un uomo è stato arrestato dalla Polfer dopo aver aggredito con un machete. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto senza che si registrassero feriti o danni a persone o cose. La polizia ha neutralizzato l’uomo e ha proceduto con l’arresto. La scena si è svolta senza ulteriori complicazioni, e l’area è stata messa in sicurezza dopo l’intervento. La vicenda ha causato momenti di tensione tra i presenti.

Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno, in stazione Centrale a Milano dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia-Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete. E' quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. L'uomo risulta residente a Modena, ha svariati precedenti penali e un permesso di soggiorno lavorativo scaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Con un machete in stazione Centrale a Milano, arrestato dalla Polfer

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