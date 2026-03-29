Ogni anno, circa 700 donne si rivolgono all’ambulatorio dedicato all’endometriosi, una condizione che colpisce una donna su nove. Nonostante la diffusione, questa patologia rimane poco conosciuta e poco discussa. In occasione di marzo, mese dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi, si sottolinea l’importanza di offrire assistenza e supporto alle pazienti.

L'INTERVISTA - Focus con il professor Luca Savelli, primario della Ginecologia e ostetricia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì Marzo è il mese della consapevolezza sull'endometriosi, e nonostante colpisca una donna su nove, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno. Il gonfiore addominale, ad esempio, è solo uno degli innumerevoli sintomi, spesso invalidanti, di questa malattia subdola. Un altro è quello di poter soffrire, secondo le stime nel 30-50% dei casi, di infertilità o sub-fertilità. A Forlì circa 700 donne ogni anno si rivolgono all’ospedale Morgagni-Pierantoni per problemi legati all’endometriosi, una condizione ginecologica spesso difficile da diagnosticare e da trattare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Endometriosi, l'ambulatorio specifico assiste 700 donne all'anno: "Empatia e vicinanza emotiva alle pazienti"

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