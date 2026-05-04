Da San Siro a Fontanelle con la stessa passione Giovanni Sorce oggi sforna talenti | Ho realizzato tutti i sogni

Giovanni Sorce, ex calciatore agrigentino che ha militato nel Parma negli anni Novanta, ha avviato una scuola calcio chiamata Athena nella provincia di Agrigento. Dopo aver vissuto i momenti di massimo splendore nel calcio professionistico, ora si dedica alla formazione di nuovi talenti, affermando di aver realizzato tutti i sogni legati a questa passione. La sua attività si svolge tra San Siro e Fontanelle, mantenendo vive le radici sportive e la passione per il calcio.

Da San Siro a Fontanelle con la stessa passione. Giovanni Sorce, ex calciatore agrigentino che ha vissuto gli anni d'oro del Parma negli anni Novanta, oggi gestisce una scuola calcio d'élite in provincia di Agrigento: la Athena. "Quando uno ha una passione forte, vuole restare nel mondo che gli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Allegri battuto con la sua stessa arma: il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i sogni del MilanDopo 24 risultati utili consecutivi in campionato, il Milan è caduto e lo ha fatto in modo fragoroso. Marotta: «Nella vita ho realizzato tutti i miei sogni. Ecco dove mi vedo in futuro»Lewandowski Juve, il polacco lascia la porta aperta ai bianconeri: «Avrò tempo per valutare…» Mercato Juve, la radiografia di un vero flop... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter-Parma a San Siro, la guida per spostarsi con in mezzi: orari e deviazioni; Inter campione d’Italia, da San Siro al Duomo la notte di festa dei tifosi - Video; Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? I pm: Presunta combine con persone del mondo arbitrale; Inchiesta sugli arbitri, 'da Rocchi combine a San Siro con colleghi'. Inter-Parma 2-0, a San Siro la festa scudetto nerazzurraLa squadra di Chivu festeggia il titolo in casa, di fronte ai 75mila tifosi presenti al Meazza. Non succedeva da 37 anni ... adnkronos.com Da San Siro al Duomo Milano è nerazzurra: notte di festa per lo scudetto dell’InterI tifosi sono arrivati da tutta Italia per celebrare il titolo numero ventuno. Al fischio finale le bandiere hanno riempito il centro ... milano.repubblica.it Il tweet invecchiato male di Tancredi in mezzo al delirio Il delirio della festa fuori San Siro, e addirittura un tifoso interista viene a prendersi la rivincita con @tancredipalmeri mostrando una maglietta con un suo tweet invecchiato malissimo #sportitalia #inter # x.com la Repubblica. . La festa dei tifosi dell’Inter è iniziata in piazza Duomo, subito dopo il fischio finale con cui l’arbitro Bonacina a San Siro ha sigillato il successo della squadra di Chivu sul Parma. È scudetto, il numero 21, uno dei più voluti. Canta il popolo neraz - facebook.com facebook