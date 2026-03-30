Appunti sul XV Piano Quinquennale della Repubblica Popolare della Cina

Il Segretario Generale ha annunciato che la pianificazione e l’attuazione del XV Piano Quinquennale, che copre il periodo dal 2026 al 2030, sono considerate strumenti fondamentali dal Partito per gestire lo sviluppo economico e sociale del Paese. La comunicazione è stata resa nota attraverso un discorso ufficiale, in cui si è sottolineata l’importanza di questo piano come elemento centrale della strategia governativa.

Il Segretario Generale Xi Jinping ha sottolineato che l’elaborazione e l’attuazione del XV Piano Quinquennale (2026-2030) per lo sviluppo economico e sociale nazionale rappresentano un modo importante per il Partito di governare il Paese. Il periodo del XV PQ costituisce la prima fase per il raggiungimento del secondo obiettivo del centenario del Partito e un periodo cruciale per la Repubblica Popolare della Cina per progredire verso la sostanziale modernizzazione entro il 2035. Il XV PQ, elemento cruciale per il progresso del Paese verso il raggiungimento della modernizzazione entro il 2035, riveste grande importanza per orientare lo sviluppo economico e sociale nei prossimi cinque anni e oltre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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