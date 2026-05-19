Coccodrillo nel laghetto a Pistoia scatta l'allarme dopo il presunto avvistamento e tanti dubbi
A Pistoia, un sospetto avvistamento di un coccodrillo in un laghetto di un vivaio a Masiano ha generato preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono stati effettuati controlli, ma finora non sono state trovate prove che confermino la presenza dell'animale. Le autorità stanno ancora verificando la situazione, anche se le prime analisi suggeriscono che si possa trattare di un falso allarme. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata finora.
Allarme a Pistoia per un presunto coccodrillo avvistato in un laghetto di un vivaio a Masiano. Controlli in corso, ma non ci sono prove e gli indizi fanno pensare all'ennesimo falso avvistamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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