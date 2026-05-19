Clima jet stream più stabile | i modelli sbagliano di 4 volte i dati

Recentemente sono stati pubblicati studi che evidenziano come i modelli climatici prevedano con un margine di errore fino a quattro volte superiore rispetto ai dati osservati riguardo alla risposta dell'atmosfera all'aumento dei gas serra. Inoltre, è stato riscontrato che una maggiore stabilità nel getto jet stream può contribuire a prolungare periodi di siccità nella regione del Mediterraneo. Questi risultati sottolineano le difficoltà nel prevedere con precisione i cambiamenti climatici e le loro conseguenze.

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? Punti chiave Perché i modelli climatici sbagliano la risposta dell'atmosfera ai gas serra?. Come influisce la stabilità del getto sulla siccità nel Mediterraneo?. Cosa accadrà alle precipitazioni nel Nord Europa con il nuovo flusso?. Perché la minore variabilità del vento blocca i pattern meteorologici?.? In Breve Ricercatori Josh von Hardenberg e Katinka Bellomo analizzano oltre 250 simulazioni climatiche.. Il segnale reale supera di quattro volte le proiezioni dei modelli climatici.. Il Regno Unito rischia piogge intense mentre il Mediterraneo affronta siccità prolungate.. La stabilità del getto blocca i pattern meteorologici nei mesi invernali europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima, jet stream più stabile: i modelli sbagliano di 4 volte i dati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arctic Polar Vortex COLLAPSES—Stratospheric WARMING Triggers Cold BLAST Aimed at 500 Million People! Sullo stesso argomento Leggi anche: Ghiaccio marino, Groenlandia, jet stream: il clima impazzito e l’amplificazione artica Leggi anche: Ghiaccio marino, Groenlandia, permafrost e jet stream: il clima impazzito e l’amplificazione artica L'inquinamento sta indebolento la corrente atlantica motore del climaLe emissioni legate alle attività umane stanno influenzando la corrente a getto del Nord Atlantico, il 'jet stream', uno dei principali regolatori del clima europeo. (ANSA) ... ansa.it C’è una corrente oceanica che ha riscritto il clima: è la più potente della TerraLa corrente oceanica più potente della Terra ha riscritto il clima Una vasta corrente oceanica che avvolge l'Antartide - più potente di tutti i ... meteogiornale.it