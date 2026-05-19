Chi vincerà il Grande Fratello VIP 2026? Le quote dei bookmaker e i finalisti

Questa sera si svolge la finale del Grande Fratello VIP 2026, con i bookmaker che hanno pubblicato le quote relative ai possibili vincitori. La lista dei finalisti comprende alcuni concorrenti che sono stati seguiti durante tutto il percorso del reality, mentre le scommesse indicano le preferenze di chi segue il programma. La trasmissione si conclude con l’annuncio del vincitore, scelto tra i concorrenti ancora in gara e favorito dalle quote di mercato.

Grande Fratello Vip 2026, stasera la finale: chi vincerà? Le quote dei bookmaker Ci siamo, ancora qualche ora e scopriremo chi sarà il vincitore, o la vincitrice, del Grande Fratello Vip 2026. Questa sera infatti, martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Scopriamo insieme chi sono i favoriti secondo i bookmaker. Appuntamento per questa sera, 19 maggio, su Canale 5, subito dopo la “Ruota della Fortuna” con la finale del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi e le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sono prontissime per accompagnare i telespettatori nell’ultima puntata del reality show, puntata nella quale scopriremo dunque chi sarà il vincitorevincitrice. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Chi vince il Gf Vip 2026 A pochi giorni dalla finale i bookmaker cambiano tutto

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