Francesco Nalli è il figlio più giovane di Tina Cipollari e Kikò Nalli, due figure conosciute nel mondo dello spettacolo italiano. La madre è nota come opinionista di un popolare programma televisivo, mentre il padre lavora come hair stylist. La sua famiglia ha una presenza rilevante nel settore dello spettacolo e della moda. Francesco è cresciuto in un ambiente mediatico, senza però aver intrapreso pubblicamente una carriera nel mondo dello spettacolo.

Francesco Nalli è il secondogenito di una delle coppie più note della televisione italiana degli anni 2000: l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari e l’hair stylist Kikò Nalli. Tina Cipollari e l’ex marito si conobbero proprio durante la loro avventura nel dating show di Maria De Filippi, nel 2003: un amore travolgente che portò prima alla nascita di Mattias, il loro primogenito, poi al matrimonio e all’arrivo di Francesco e Gianluca, il piccolo di famiglia. Chi è Francesco Nalli. Francesco è nato nel 2006, tre anni dopo il primogenito Mattia (2004) e un prima del fratello minore Gianluca (2007). Nonostante la separazione dei genitori, avvenuta ufficialmente nel 2018, Francesco è cresciuto in un ambiente molto unito.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Francesco Nalli, il figlio di Tina Cipollari

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