Champions con il trionfo di Torino la Sir ha chiuso l' anno d' oro del volley italiano

La Sir Sicoma Monini Perugia ha vinto la sua seconda Champions League di volley, aggiungendo un altro trofeo alla lunga lista conquistata dal 2017. La vittoria è arrivata a Torino, chiudendo così un anno ricco di successi per il volley italiano. La squadra ha dimostrato continuità e determinazione in questa competizione europea, portando a casa un risultato che si inserisce nel percorso di crescita e vittorie che la società ha costruito negli ultimi anni.

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Chi semina bene raccoglie altrettanto bene. E' un detto che va associato sicuramente alla Sir Sicoma Monini Perugia, che ha conquistato non più tardi di due giorni fa la Champions League numero due della sua storia nonchè il diciannovesimo trofeo della sua storia dal 2017 ad oggi.Ma più in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volley. Sir Perugia in Champions. La vittoria al tie-breakGUAGUAS LAS PALMAS 2 SIR 3 (23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15) LAS PALMAS: Bezerra Souza 20, Mendes Spencer 15, Ramos 14, Juantorena 14, Bruno 3,... Champions League: Torino sfida l’Europa con la Final Four di volleyTorino si prepara a ospitare il vertice della pallavolo continentale con la Final Four della CEV Champions League maschile, prevista per il 16 e 17... Giorgio Furlani resta con noi. Nel giorno del trionfo in Coppa Italia il popolo nerazzurro compie il capolavoro di sbeffeggiare il nemico ma solidarizzando con lui per l'immane tragedia che lo ha colpito Chivu perfeziona uno storico doblete sbarazzandosi di u x.com Relationismus nel calcio - La rivoluzione tattica raggiunge l'Europa: Al calcio strutturato di marca Pep Guardiola si profila una concorrenza da un approccio che punta sulla creatività invece che su regole fisse. Inizia ora il trionfo del principio del caos? Ci son reddit La Sir Sicoma domina l’Europa: Zawiercie ko, secondo trionfo in Champions e Grande Slamdi Carlo Forciniti Campione d’Europa. Campione di tutto. Il 17 maggio 2026 resterà una data unica per la Sir Sicoma Monini che si congeda da una stagione semi irripetibile sollevando al cielo la secon ... umbria24.it Perugia in trionfo, seconda Champions League consecutivaLa Sir Sicoma Monini Perugia domina all’Inalpi Arena di Torino e conquista la CEV Champions League 2026. La squadra guidata da Angelo Lorenzetti si impone con autorità, centrando il secondo titolo con ... sportal.it