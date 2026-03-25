Volley Sir Perugia in Champions La vittoria al tie-break

Nella partita di Champions League di volley, la squadra di Perugia ha vinto al tie-break contro le Las Palmas. La squadra spagnola ha schierato giocatori con punti singoli tra cui Bezerra Souza con 20, Mendes Spencer con 15 e Ramos con 14. La partita si è conclusa con i set finali di 23-25, 19-25, 25-21, 25-23 e 13-15.

GUAGUAS LAS PALMAS 2 SIR 3 (23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15) LAS PALMAS: Bezerra Souza 20, Mendes Spencer 15, Ramos 14, Juantorena 14, Bruno 3, Fernandez-Echevarria 2, Larranaga (L), Rosseaux 12, Colito. N.E. – Almansa, Diedhiou, Dimitrov, Montesdeoca Santana. All. Sergio Miguel Camarero. SIR: Ben Tara 28, Plotnytskyi 20, Russo 14, Semeniuk 13, Crosato 10, Giannelli 1, Colaci (L1), Dzavoronok 1, Cvanciger, Argilagos. N.E. – Solé, Ishikawa, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Jan Krticka (CZE) e Vitor Goncalves (POR). GUAGUAS (b.s. 18, v. 1, muri 11, errori 4). SICOMA (b.s. 14, v. 6, muri 13, errori 11). Impiega cinque set la Sir Sicoma Monini Perugia per vincere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley. Sir Perugia in Champions. La vittoria al tie-break Articoli correlati Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia si avvicina alla Final Four: Guaguas piegato al tie breakChe fosse il peggior avversario possibile lo si sapeva sin dal girone e anche oggi le previsioni sono state rispettate. LIVE Las Palmas-Perugia 2-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: si va al tie-break, crollo umbro nel 4° setSi chiude qui la Diretta LIVE della sfida tra Las Palmas e Perugia di Volley, a domani per la Champions League! Un saluto sportivo. Highlights | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs. VK Lvi PRAHA | CEV Champions League Volley 2026 Altri aggiornamenti su Sir Perugia Temi più discussi: Champions League, Guaguas Las Palmas - Sir Sicoma Monini Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; JUNIOR LEAGUE: LA SIR SUSA SCAI PERUGIA È IN FINAL EIGHT!; Perugia e Civitanova in Semifinale Play Off, Milano riapre la serie; LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si prendono il primo match della serie, ma che fatica!. Volley. Sir Perugia in Champions. La vittoria al tie-breakGUAGUAS LAS PALMAS 2 SIR 3 (23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15) LAS PALMAS: Bezerra Souza 20, Mendes Spencer 15, ... lanazione.it LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si prendono il primo match della serie, ma che fatica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 22.46 Per stasera è tutto amici ed amiche ... oasport.it Ganamos nosotrossss!!! Guaguas Las Palmas - Sir Sicoma Monini Perugia 2-3 (23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15) #BlockDevils #CLVolleyM - facebook.com facebook - Guaguas Las Palmas- Sir Sicoma Monini Perugia 25-21 (1-2) #BlockDevils #CLVolleyM x.com