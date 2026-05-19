‘Celentano ricoverato in gravi condizioni’ | la voce corre sui social poi arriva la smentita del Clan

Circa un'ora fa, sui social è circolata la notizia di un ricovero in condizioni gravi per il cantante e attore. La voce è partita da un post di un noto presentatore, generando preoccupazione tra i fan. Tuttavia, poco dopo, l’ufficio stampa ha diffuso una comunicazione ufficiale in cui si afferma che l’artista sta bene e non ci sono motivi di allarme. La smentita ha tranquillizzato i fan, evitando che si diffondessero ulteriori dubbi sulla salute dell’artista.

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Un post di Claudio Lippi scatena il panico tra i fan del Molleggiato, ma l’ufficio stampa interviene: “Adriano sta benissimo”. Ore di forte preoccupazione tra i fan di Adriano Celentano dopo una notizia rimbalzata rapidamente sui social nella serata di domenica 17 maggio. A scatenare l’allarme è stato un post pubblicato da Claudio Lippi, che parlava di un presunto ricovero urgente del celebre artista in condizioni gravi. Nel giro di pochi minuti il messaggio ha iniziato a circolare da profilo a profilo, alimentando apprensione e migliaia di commenti. Ma poco dopo è arrivata la smentita ufficiale del Clan Celentano, che ha chiarito definitivamente la situazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Celentano ricoverato in gravi condizioni’: la voce corre sui social, poi arriva la smentita del Clan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Adriano Celentano è in fin di vita Claudio Lippi rivela che è in ospedale in gravi condizioni Sullo stesso argomento “Trump ricoverato”, la voce corre sui social. Poi la verità della Casa BiancaLe voci si diffondono rapidamente, rimbalzano tra post e condivisioni, alimentano dubbi e sospetti. Leggi anche: "Adriano Celentano ricoverato, è grave", ma arriva la smentita: la dichiarazione di Claudia Mori Adriano Celentano ricoverato in gravi condizioni, Claudio Lippi: Ha dato la notizia la figlia Rosalinda, ho gli occhi pieni di lacrime x.com Claudio Lippi si difende sulla notizia fake su Adriano Celentano: Prendere provvedimenti contro chi diffondeDopo la smentita delle fake news sui gravi problemi di salute di Adriano Celentano, il conduttore Claudio Lippi si difende dalla critiche ... virgilio.it Adriano Celentano grave, ricoverato in ospedale, Claudio Lippi spaventa i fan: la fake news e la smentita di Claudia MoriLa verità dietro l’allarme su Adriano Celentano: dal post di Claudio Lippi alla smentita durissima di Claudia Mori, come una fake news ha fatto il giro del web. libero.it