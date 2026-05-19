Cdp un incontro sulle nuove tendenze del risparmio in Italia

Si è svolto un incontro dedicato alle tendenze del risparmio tra le famiglie italiane. Durante l’evento sono stati analizzati i comportamenti di risparmio, che rappresentano un elemento chiave dell’economia nazionale. Sono stati discussi i possibili modi per valorizzare queste risorse come leva per migliorare la competitività del Sistema-Paese. La riunione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e operatori del settore finanziario, concentrandosi sulle modalità di incentivare e gestire il risparmio domestico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui