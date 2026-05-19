Cdp un incontro sulle nuove tendenze del risparmio in Italia

Da tpi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto un incontro dedicato alle tendenze del risparmio tra le famiglie italiane. Durante l’evento sono stati analizzati i comportamenti di risparmio, che rappresentano un elemento chiave dell’economia nazionale. Sono stati discussi i possibili modi per valorizzare queste risorse come leva per migliorare la competitività del Sistema-Paese. La riunione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e operatori del settore finanziario, concentrandosi sulle modalità di incentivare e gestire il risparmio domestico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività del Sistema-Paese. Questi i temi al centro del dibattito promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e ospitato nella sede dell ’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (EIEF). I lavori sono stati aperti dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, con il saluto istituzionale di Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato. L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli argomenti chiave del volume “Famiglie e risparmio. 🔗 Leggi su Tpi.it

cdp un incontro sulle nuove tendenze del risparmio in italia
© Tpi.it - Cdp, un incontro sulle nuove tendenze del risparmio in Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cdp, Guiso: "L'Italia non innova, se non si innova non si investe e il risparmio cala"

Primavera al Novi Sad, torna "Fatto in Italia" con le nuove collezioni e tendenze di stagioneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Con l'arrivo della primavera, i banchi dell'evento Fatto in Italia si...

cdp un incontro sulleTh Group-Cdp Real Asset: al via piano sviluppo Th OstuniInvestimento da 13 milioni di euro per rafforzare l’offerta turistica e generare nuove ricadute economiche e occupazionali sul territorio ... adnkronos.com

Fondazione Tercas e Cdp accelerano sullo sviluppo localeSi è tenuto presso l'Università degli Studi di Teramo un incontro strategico tra Fondazione Tercas, Cassa Depositi e Prestiti Cdp e Acri per rafforzare la crescita socio-economica del territorio. Al ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web