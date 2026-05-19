Cdp un incontro sulle nuove tendenze del risparmio in Italia
Si è svolto un incontro dedicato alle tendenze del risparmio tra le famiglie italiane. Durante l’evento sono stati analizzati i comportamenti di risparmio, che rappresentano un elemento chiave dell’economia nazionale. Sono stati discussi i possibili modi per valorizzare queste risorse come leva per migliorare la competitività del Sistema-Paese. La riunione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e operatori del settore finanziario, concentrandosi sulle modalità di incentivare e gestire il risparmio domestico.
Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività del Sistema-Paese. Questi i temi al centro del dibattito promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e ospitato nella sede dell ’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (EIEF). I lavori sono stati aperti dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, con il saluto istituzionale di Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato. L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli argomenti chiave del volume “Famiglie e risparmio. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Da giornalista motociclista incontro ogni giorno storie, moto e passioni. Ma ci sono occhi che parlano più delle parole. Quando Alessandro mi ha chiamata per raccontarmi del suo nuovo acquisto, quasi non stava nella pelle. Una Ducati Panigale Tricolore, seri facebook
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