Ricetta dietetica primaverile facile e veloce | insalata leggera con verdure di stagione

Da baritoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera si registra un aumento della richiesta di piatti leggeri e facili da preparare. Tra le ricette più apprezzate ci sono le insalate di verdure di stagione, ideali per pranzi o cene rapide. Questi piatti, spesso scelti anche come portate da asporto, si caratterizzano per la freschezza e la semplicità di preparazione, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni sane e veloci.

Con l’arrivo della primavera cresce la voglia di piatti leggeri, colorati e veloci da preparare. Una ricetta dietetica primaverile facile e veloce è l’insalata di verdure di stagione, ideale per pranzo o cena, perfetta anche da portare al lavoro.Gli ingredienti sono semplici: lattuga o rucola.🔗 Leggi su Baritoday.it

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