Il 4 maggio 2026 torna su Rai 3 l’appuntamento con “Un posto al sole”, la soap che dal 1996 accompagna gli spettatori con le sue trame quotidiane. In questa puntata, Stella prende una decisione importante riguardo alla sua posizione all’interno della vicenda che coinvolge vari personaggi. La serie continua a mantenere un ruolo centrale nel palinsesto della rete, con un pubblico fedele che segue con attenzione le vicende dei protagonisti.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 4 maggio 2026. Nella puntata precedente del 30 aprile 2026. Grillo, con l’aiuto del suo gancio nella banda, elabora un nuovo piano per incastrare Eduardo. Nel frattempo una ragazzata di Manuel mette in allarme Rosa e offre all’ispettore un’ulteriore occasione per provocare Damiano, ponendolo in seria difficoltà.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 4 maggio 2026: Stella ha deciso da che parte stare

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Manuela scossa da un ritorno.

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