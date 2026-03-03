L’Isola dei Famosi lascia l’Honduras | nuova location e rivoluzione nel format

L’Isola dei Famosi lascia l’Honduras e si sposta verso una nuova location, annunciando un cambiamento nel format e nella strategia di montaggio. La produzione sta valutando anche uno slittamento in palinsesto, mentre i dettagli sulle novità sono ancora in fase di definizione. La trasmissione si prepara a una stagione diversa rispetto alle edizioni precedenti.

Nuova location, nuova strategia di montaggio e possibile slittamento in palinsesto: L'Isola dei Famosi prepara una stagione molto diversa dal passato. L'Isola dei Famosi si prepara a tornare su Canale 5 con una nuova stagione televisiva che promette cambiamenti importanti. Il survival game di casa Mediaset dovrebbe approdare in palinsesto a settembre, con una formula rinnovata che - secondo le anticipazioni - strizzerà l'occhio a format come Pechino Express. A riportare le indiscrezioni è Davide Maggio: la prossima edizione del programma verrà registrata interamente prima della messa in onda, per poi essere montata e trasmessa in un secondo momento.